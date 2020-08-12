الشيخ عدنان: الوقفة رسالة وفاء للأسرى وتحدي للاحتلال

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، وقفة إسناد ودعم للأسير المضرب عن الطعام منذ 17 يوما ماهر الأخرس، في بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وشارك في الوقفة العشرات من أبناء سيلة الظهر، وحشد غفير من كوادر ومناصري حركة الجهاد ولفيف من مختلف الأطر والتنظيمات والفعاليات.

القيادي الشيخ خضر عدنان أكد أن هذه الوقفة هي رسالة وفاء للأسرى، وتحدي للاحتلال، ورسالة وحدة توّجت بكلمات لممثلين عن عدة تنظيمات ومؤسسات حزبية وشعبية.

وقال عدنان: نحن مؤمنون بأن الأسير سينتصر كما انتصر كافة الأسرى من قبله، والذين شاركوا في الوقفة، الشيخ طارق قعدان و الشيخ جعفر عز الدين والمحامي محمد علان والمهندس سلطان خلوف والمناضل رائد ابو هنود".

وأضاف: تضمنت وقفة الإسناد للأسير الأخرس رسالة وحدة، حيث تخللها كلمات لفتح وحماس، وكلمة لوزير الأسرى الاسبق وصفي قبها، وأخرى لنادي الأسير، وكلمة لمسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس وكلمة للجبهة الديمقراطية.

ووجه الشيخ عدنان تحية للمرأة الفلسطينية التي واجهت الاستيطان وساندت مختلف القضايا الفلسطينية، كما وجه التحية للأسرى في سجون الاحتلال، ولأهالي قرية سيلة الظهر، وللفقيد الإعلامي نافذ أبو حسنة،المدير التنفيذي لقناة فلسطين اليوم الفضائية، والذي توفي قبل يومين في بيروت.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس (50 عاماً) من بلدة سيلة الظهر إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم السابع عشر على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الأخرس بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، بعد مداهمة منزله، ويقبع في زنازين سجن "عوفر"، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال.









