اعلام الاحتلال: 45 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلعت عشرات الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم الأربعاء بفعل اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن 45 حريقًا اندلع في غابات ما يُسمى "الصندوق القومي اليهودي" في مستوطنات غلاف غزة وذلك خلال 72 ساعة فقط.

وتسببت البالونات الحارقة في حرق نحو 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية للمستوطنين الإسرائيليين في "غلاف غزة".

ويأتي اطلاق البالونات الحارقة ردًا على تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات التهدئة منذ انتهاء حرب 2014.

يُشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس هدد بزيادة فرض الحصار على قطاع غزة، مقررًا اغلاق المعبر التجاري الوحيد للقطاع وهو معبر كرم أبو سالم.