أسير من غزة يتنسم الحرية بعد اعتقال 19 عامًا في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجـت عن الأسير المجاهد الدكتور محمد محمد محمود عرندس (42 عاماً) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 19 عاماً.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته بتاريخ 13/08/2001م؛ وأصدرت المحكمة الإسرائيلية بحقه حكماً بالسجن تسعة عشر عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر د. محمد عرندس ولد بتاريخ 04/01/1978م؛ وهو أعزب، وهو دكتور صيدلي؛ ويعتبر أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وكان أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال، وأمضى مدة محكوميته كاملةً قضاها متنقلاً بين معظم السجون، وأفرج عنه من سجن رامون.

وقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر د. محمد عرندس وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الإسرائيلي.