أسهل طريقة عمل الكريب المقرمش في دقائق معدودة

أسهل طريقة عمل الكريب المقرمش في البيت ، ويبحث الناس في هذه الآونة الأخيرة، بشكل متواصل عن طريقة عمل الكريب ، حيثُ تتميز وجبة الكريب ، بأنها لذيذة وشهية فضلاً عن كونها وجبة عريقة حققت رواجًا واسعًا بين الناس، وفي هذه المقالة الرائعة، قمنا بتوفير كافة مكونات وخطوات اعداد الكريب.

وفي هذه المقالة، وضعنا لكم طريقة عمل الكريب المقرمش ، ومن خلالها يمكن لأي معدّ أن يصنع الكريب في البيت، بكل سهولة واريحية تامة، لذا عملنا على تبسيط خطوات اعدادها.

وحرصنا في وكالة فلسطين اليوم، على وضع تلك الخطوات، حتى يتمكن كافة المتابعين والجمهور العربي، من الحصول على خطوات تحضير عمل الكريب اللذيذة.

مكوّنات الكريب المقرمش :

كوب من كلٍّ من: الطحين المنخول، والحليب، والماء.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الملح والفلفل

ملعقتان من النشا.

طريقة عمل الكريب المقرمش :

أولاً: في الخطوة الأولى: قم بخلط جميع المكوّنات معًا، وتركها لمدّة خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة، ثم سخن مقلاة غير لاصقة كبيرة، ثمّ دهنها بكمية قليلة من الزيت أو الزبدة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، أخذ ملعقة ونصف من الخليط، ثمّ وضعه في المقلاة وتوزيعه بشكل دائري، وتركه على النار إلى أن يتم انفصال الحواف عن المقلاة، ثمّ قلب العجينة إلى الجهة الثانية.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، قم بحشو الكريب حسب الرغبة، ثمّ تقديمه.

طريقة عمل الكريب العادية.

مكونات الكريب :

إليك ابرز مكونات (مقادير) الكريب، وهي:

2 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات عمل الكريب :

أولاً: في الخطوة الأولى، احضر الخلاط، واخلط البيض مع الفانيلا جيداً، ثم اضف الحليب مع السكر ويخلط، يوضع الطحين ويحرك حتى الحصول على خليط سائل ثقيل.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الاولى، في مقلاة على النار، أوضع قليل من الزبدة ثم يضاف مقدار فنجان من خليط الكريب ليشكل دائرة، يترك حتى يبدأ يستوي وتخرج فقاقيع، يقلب على الجهة الاخرى ثم يرفع.

ثالثًا: قم بإعادة تكرار طريقة قلي الكريب لباقي الكمية، وهنا انتهت الخطوات.

ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.

وفي هذه المقالة لقد وطعنا طريقة الكريب المقرمش، وأبرز مكوناتها.