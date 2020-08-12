رابط الاستعلام عن موعد صرف كابونات وكالة الغوث الصفراء شهر 8/2020

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، اليوم الأربعاء، عن موعد توزيع المساعدات الغذائية (الكابونة الصفراء) للدورة الجديدة لشهر 8/2020.

وأوضحت وكالة تشغيل اللاجئين، أنه سيبدأ توزيع المساعدات الغذائية للدورة الجديدة (الكابونة الصفراء)، يوم السبت الموافق 15\8\2020

وبيّنت أنه آلية التوزيع ستتم من خلال مراكز التوزيع التابعة للأونروا وليس من خلال التوصيل للمنازل.

ونهاية الشهر الماضي، أصدرت (الاونروا) بيانًا توضيحيًا حول تفاصيل توزيع الدورة الثانية من الكوبونات في قطاع غزة، مؤكدة استمرارها في ذلك، طبقا للآلية الجديدة المعتمدة منذ ظهور وباء كورونا.

وأوضحت انها تقدم مساعدات غذائية لحوالي 38 ألف أسرة فقيرة في القطاع، وذلك في إطار جهودها الإنساني في دعم اللاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار تردي الواقع الاقتصادي للسكان.

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تحديث بيانات الكابونات في الاونروا :

أصدرت وكالة غوث وتشغيل الاجئيين الفلسطينيين "الأونروا" رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المستفيدين من المساعدات الغذائية "الكابونات" للدورة الثانية من العام 2020 في قطاع غزة.

وأكدت الأونروا أنها ستبدأ الأسبوع الحالي بتوزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية من خلال آلية توصيل المساعدات الغذائية إلى منازل المنتفعين.

وطالبت الأونروا جميع المستفدين بضرورة تحديث بياناتهم لضمان إيصال المساعدة الغذائية الخاصة بكل مستفيد إلى منزله من خلال ( الرابط التالي ).

وبينت الأونروا أنها ستعتمد الآلية التي تم اعتمادها لتوزيع المساعدات الغذائية خلال الدورة الأولى للتوزيع التي تعتمد على توصيل المساعدة الغذائية إلى منازل المستفيدين مباشرة.

وحرصا على سلامة المنتفعين، فان الأونروا دعت جميع العائلات المنتفعة لضرورة الانتباه وأخذ التدابير الصحية التالية لتجنب أي خطر لانتقال فيروس كوفيد -19 عند تلقي الطرد الغذائي في منازلهم:

أ. لا يجب أن يكون هناك أي اتصال مباشر مع الوسيط عند تلقي الطرد الغذائي. كما يجب على الأسرة الحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل.

ب. يجب على العائلات عدم التوقيع على أي ورقة أو لمس سيارة الوسيط، ومرة أخرى الحفاظ على مسافة مترين

ج. يمكن للعائلة أن تُظهر للوسيط بطاقة الهوية الأصلية أو بطاقة التموين من مسافة 2 متر وقراءة رقم الهوية أو بطاقة التموين للتأكد من تلقي الطرد الغذائي من قبل الوسيط.

د. يجب على الأسرة غسل أيديهم بالصابون والماء جيداً قبل وبعد تلقي الطرد الغذائي.

ه. يجب أن يقوم فرد واحد فقط من أفراد الأسرة بتسلم الطرد الغذائي. يجب أن يكون شخص بالغ وبصحة جيدة يتراوح عمره بين 18 و60 سنة.

و. إذا كنت غير قادر على تنظيف الطرد الغذائي، يرجى تركها لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام. أما بالنسبة للعناصر التي يمكن غسلها، يوصى بتنظيفها بمحلول الكلور المخفف.

وأشارت الأونروا إلى أن الأسر المنتفعة لن تقوم بدفع أي مقابل عند تلقى المساعدة الغذائية سواء نقداً أو عينياً لوسيط التوصيل حيث تتحمل الأونروا كافة النفقات في هذا الخصوص، و سيقوم الوسيط بتسليم الطرد الغذائي للاجئين المنتفعين في منازلهم.