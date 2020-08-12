تعرف على طريقة عمل الكريب في البيت

طريقة عمل الكريب في البيت ، وتعد وجبة الكريب من الوجبات الشهيرة في المطابخ، حيثُ يتسارع الناس في الحصول على طريقة عملها، ومعرفة مكوناتها، وذلك بفعل المزايا التي تتمتع بها الوجبة، والصيت الإيجابي التي منحتها الشهرة والرواج.

وحول طريقة عمل الكريب في البيت ، فتعد اعداد الوجبة سهلة وبسيطة جدًا، كما أن الحصول على مكونات الكريب سهلة، فهي متواجد في كافة الأسواق والمحلات التجارية.

وفي هذه المقالة، سنتعرف معًا، على أهم مقادير وجبة الكريب، وخطوات اعدادها، لذا تابع معنا حتى نهاية المقال.

مكونات الكريب :

إليك ابرز مكونات (مقادير) الكريب، وهي:

2 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات عمل الكريب :

أولاً: في الخطوة الأولى، احضر الخلاط، واخلط البيض مع الفانيلا جيداً، ثم اضف الحليب مع السكر ويخلط، يوضع الطحين ويحرك حتى الحصول على خليط سائل ثقيل.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الاولى، في مقلاة على النار، أوضع قليل من الزبدة ثم يضاف مقدار فنجان من خليط الكريب ليشكل دائرة، يترك حتى يبدأ يستوي وتخرج فقاقيع، يقلب على الجهة الاخرى ثم يرفع.

ثالثًا: قم بإعادة تكرار طريقة قلي الكريب لباقي الكمية، وهنا انتهت الخطوات.

ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.

وفي هذه المقالة لقد وطعنا طريقة الكريب المقرمش، وأبرز مكوناتها.

مكوّنات الكريب المقرمش :

كوب من كلٍّ من: الطحين المنخول، والحليب، والماء.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الملح والفلفل

ملعقتان من النشا.

طريقة عمل الكريب المقرمش :

أولاً: في الخطوة الأولى: قم بخلط جميع المكوّنات معًا، وتركها لمدّة خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة، ثم سخن مقلاة غير لاصقة كبيرة، ثمّ دهنها بكمية قليلة من الزيت أو الزبدة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، أخذ ملعقة ونصف من الخليط، ثمّ وضعه في المقلاة وتوزيعه بشكل دائري، وتركه على النار إلى أن يتم انفصال الحواف عن المقلاة، ثمّ قلب العجينة إلى الجهة الثانية.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، قم بحشو الكريب حسب الرغبة، ثمّ تقديمه.