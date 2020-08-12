ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

البسيوني: شباب فلسطين يتحدون بإبداعهم عدوان الاحتلال وجرائمه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:34 - 12 اغسطس 2020
لموجه العام للرابطة الإسلامية سامي البسيوني لموجه العام للرابطة الإسلامية سامي البسيوني
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد الموجه العام للرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي، سامي البسيوني، اليوم الأربعاء، أن شباب فلسطين يتحدون بإبداعهم وتميزهم في كافة المجالات، عدوان الاحتلال، وجرائمه، بعزيمةٍ وإصرار، وأن هناك آلاف النماذج الحيّة الشاهدة على ذلك.

وجّه البسيوني، في مناسبة اليوم العالمي للشباب، تحيةَ إجلالٍ واعتزاز للشباب الفلسطيني، الذي يضرب بتميزه وإبداعه أروع صور التحدي والثبات، مشدّدًا على ضرورة تكامل الأدوار واستنهاضها لإيلاء شريحة الشباب اهتماماً كبيراً، كونهم طليعة المواجهة، وعماد النهضة والتحرير.

وأوضح أن شباب فلسطين، يُعانون بفعل الاحتلال، والظروف القاهرة التي يقف خلفها العدو الإسرائيلي أو يتسبب فيها بفعل سياساته ومخططاته اللعينة، مؤكدًا أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك ضرب الشباب، كونهم العمود الفقري لشعبنا، وأمله في المواجهة والتحرير".

الأكثر مشاهدة

متعلقات