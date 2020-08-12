البسيوني: شباب فلسطين يتحدون بإبداعهم عدوان الاحتلال وجرائمه

أكد الموجه العام للرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي، سامي البسيوني، اليوم الأربعاء، أن شباب فلسطين يتحدون بإبداعهم وتميزهم في كافة المجالات، عدوان الاحتلال، وجرائمه، بعزيمةٍ وإصرار، وأن هناك آلاف النماذج الحيّة الشاهدة على ذلك.

وجّه البسيوني، في مناسبة اليوم العالمي للشباب، تحيةَ إجلالٍ واعتزاز للشباب الفلسطيني، الذي يضرب بتميزه وإبداعه أروع صور التحدي والثبات، مشدّدًا على ضرورة تكامل الأدوار واستنهاضها لإيلاء شريحة الشباب اهتماماً كبيراً، كونهم طليعة المواجهة، وعماد النهضة والتحرير.

وأوضح أن شباب فلسطين، يُعانون بفعل الاحتلال، والظروف القاهرة التي يقف خلفها العدو الإسرائيلي أو يتسبب فيها بفعل سياساته ومخططاته اللعينة، مؤكدًا أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك ضرب الشباب، كونهم العمود الفقري لشعبنا، وأمله في المواجهة والتحرير".