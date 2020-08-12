الاعلام العبري: إحباط "هاكر" إلكتروني على الصناعات العسكرية للاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن إحباط هجوم إلكتروني يستهدف صناعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القناة 7 العبرية، تحت عنوان سمح بالنشر، إحباط حكومة الاحتلال هجومًا إلكترونيًا (هاكر) ضد الصناعات الحربية في (إسرائيل).

وكانت القناة "السابعة"، قد أفادت العام الماضي، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحبط عدة هجمات "سايبر" مصدرها إيران، تعمل على منظومة الإنذار المُبكر التابعة للجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن وحدة "السايبر" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، احبطت خلال العام المنصرم، 130 محاولة، لتنفيذ هجمات سايبر على منظومة صفارات الإنذار في "إسرائيل".

وبيّنت، أن وحدة "السايبر" في جيش الاحتلال، تعقبت مجموعة "هاكر" حاولت اختراق منظومة الإنذار المبكر بداية العام الماضي، واكتشفت أنها من إيران وفقاً لقولها، مشيرةً إلى أن تلك المجموعة حاولت عشرات مرات، تشويش منظومة الإنذار المبكر التابعة للجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للقناة السابعة، نجحت وحدة "السايبر" في الجيش الإسرائيلي، في إحباط كافة هذه المحاولات، التي كلفت إيران أكثر من مليار دولار وفقاً لمزاعمها.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن حركة حماس حاولت كذلك تنفيذ هجوم "سايبر" على منظومة المراقبة، التابعة لقيادة منطقة الوسط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أجل جمع المعلومات عن نشاطات الجيش بالضفة، وأن وحدة السايبر أحبطت هذه المحاولة.