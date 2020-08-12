أسهل طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي بشكل صحيح

أسهل طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي ، حيث يفضل الكثيرين من الناس تناول سلطة البطاطس بالزبادي ، لما تتمتع من طعم لذيذ وشهي، واستطاعت من خلاله أن تستحوذ على مكانة خاصة بين الاطباق على موائد الطعام، لذا يسعى كافة الناس إلى توفير طبق سلطة البطاطس لتناولها كطبق أساسي.

وبعد التعرف على طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي في هذه المقالة الرائعة، ستجد أن خطوات اعدادها سهلة وبسيطة، كما ان مكونات السلطة متوفرة في كافة المحلات التجارية والأسواق، وبالتالي يسهل الحصول عليها.

وكالة فلسطين اليوم، ركزت في مواضيعها على توفير طرق عمل العديد من الوجبات والمشروبات والحلويات، خاصة التي يبحث عن سكان منطقة الشرق الأوسط، وهنا، قد وضعنا لكم خطوات عمل سلطة البطاطس بالزبادي .

مكونات سلطة البطاطس بالزبادي :

2 حبة بطاطس

1 كوب

زبادي

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

1 معلقة كبيرة خردل أو مستردة

عصير ليمونة

ملح

كمون

ربع كوب مايونيز

2 فص ثوم مفروم

2 معلقة كبيرة شبت مفروم

طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي :

أولاً: في الخطوة الأولى، قم بتقشير البطاطس، وقطع مكعبات متوسطة الحجم، ثم اسلق البطاطس في ماء مضاف إليها ملح بالطريقة التقليدية وحتى ينضج.

ثانيًا: قم بتصفية البطاطس، ويوضع جانباً، ثم يوضع الزبادي في بولة، ويضاف إليه الشبت والمايونيز والثوم والمستردة وعصير الليمون وزيت الزيتون، تخلط جيداً

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين، قم بتتبيل بالملح والكمون، ويخلط مرة أخرى، واضف البطاطس، وتقلب جميع المكونات جيداً.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة، اوضع السلطة في الطبق، وتناولها، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

مكونات سلطة البطاطا بالبقدونس :

حبة بطاطا منسلوقة

طماطم شرائح

شوية بصل مقطع

2 فص ثوم

ملعقة زيت زيتون

حبة بيض مسلوقة

ملح

ملعقة خل

بقدونس

خطوات إعداد سلطة البطاطا بالقدونس :

على المعد أن يقطع كل المكونات، ثم ندير خل و زيت زيتوم ملح و نرابي الثوم وبالقدونس و شوية باتي و سلطة جاهزة و زينت حبة بيض لبنتي باه شهية تنفتح و تاكل.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

نصائح أثناء عملية تخزين البطاطا :

عادة عندما يعود الناس من المتجر محملين بالبقالة يضعون هذه الأخيرة في الثلاجة لكي تدوم لوقت أطول ولا تهترئ. ولكن عليكم أن تعلموا أن بعض المنتجات يجب عدم وضعها في البراد.

أنتم لا تضعون الخبز في الثلاجة أليس كذلك؟ الأمر هو نفسه مع حبات البطاطا، لذا ننصح بعدم وضعها في الثلاجة.

فبحسب بعض الدراسات يمكن لوضع البطاطا في الثلاجة ان يسبب تحول النشاء إلى سكر فتصبح البطاطا حلوة الطعم. إن أفضل طريقة لحفظ البطاطا هي وضعها في مكان بارد ومظلم داخل كيس من الورق.

وفي هذه المقالة، ندعوكم إلى تجنّب استخدام الأكياس البلاستيكية واترك الكيس مفتوحا ليوم واحد حتى يدخل بعض الهواء المنعش.