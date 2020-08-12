"الجهاد" تدعو للمشاركة في وقفة إسناد للأسير المضرب ماهر الأخرس بجنين

دعت حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة في وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، ستقيمها الحركة مساء اليوم الأربعاء، في بلدة سيلة الظهر بجنين.

وستبدأ الوقفة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، ويتخللها كلمة لحركة الجهاد الإسلامي.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس (50 عاماً) من بلدة سيلة الظهر إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم السابع عشر على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الأخرس بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، بعد مداهمة منزله، ويقبع في زنازين سجن "عوفر"، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال.