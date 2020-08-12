قوات الاحتلال تفرج عن أسير من الخليل

أفـرجـت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عن أسير فلسطيني من محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الاحتلال أفرج عن الأسير عمار صادم صليبي (25 عاماً) من سكان بلدة بيت أمر بالخليل، بعد خمسة سنوات من السجن.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عمار صليبي بتاريخ 13/08/2015م؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

الجدير ذكره، ان سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، داخل السجون، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة.