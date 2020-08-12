شاهد طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي ، حيثُ حرصت وكالة فلسطين اليوم على توفير طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي ، كونها غزت المطابخ إضافة إلى طعمها اللذيذ والشهي، إذ ازدادت عمليات بحث الناس على معرفة خطوات اعدادها، وذلك لتطبيقها في البيت.

وعن طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي ، فتعتبر سهلة وبسيطة كما أنها لا تحتاج إلى عناء كبير، بل بالعكس فمجهود اعداد السلطة لا يحتاج سوى دقائق معدودة.

وفي هذه المقالة، لقد وفرنا لحضراتكم أسهل طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي ، إذ يترتب عليك اتباع الخطوات وتوفير مكونات السلطة.

مكونات سلطة البطاطس بالزبادي :

2 حبة بطاطس

1 كوب

زبادي

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

1 معلقة كبيرة خردل أو مستردة

عصير ليمونة

ملح

كمون

ربع كوب مايونيز

2 فص ثوم مفروم

2 معلقة كبيرة شبت مفروم

طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي :

أولاً: في الخطوة الأولى، قم بتقشير البطاطس، وقطع مكعبات متوسطة الحجم، ثم اسلق البطاطس في ماء مضاف إليها ملح بالطريقة التقليدية وحتى ينضج.

ثانيًا: قم بتصفية البطاطس، ويوضع جانباً، ثم يوضع الزبادي في بولة، ويضاف إليه الشبت والمايونيز والثوم والمستردة وعصير الليمون وزيت الزيتون، تخلط جيداً

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين، قم بتتبيل بالملح والكمون، ويخلط مرة أخرى، واضف البطاطس، وتقلب جميع المكونات جيداً.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة، اوضع السلطة في الطبق، وتناولها، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

فوائد سلطة البطاطا :

أولاً: تعتبر سلطة البطاطا صحة للعظام ، إذ تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لبناء العظام وزيادة مقاومتها للأمراض مثل هشاشة العظام، ومنها الكالسيوم والماغنسيوم والفسفور والحديد.

ثانيًا : تحافظ على صحة القلب ، وهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين b6، وفيتامين سي.

ثالثًا : تحسن من ضغط الدم ، وفيها نسبة من البوتاسيوم، الذي يعمل على اتساع الأوعية الدموية وتحسين تدفق وسريان الدم في الجسم.

رابعًا : تعمل سلطة البطاطا على التقليل من الالتهابات ، إذ تحتوي على عنصر الكولين ووظيفته المساهمة في نشاط الأعضاء والتعلم والمزاج، والمحافظة على الانسجة المبطنة للأغشية الخلوية.

خامسًا: تمنع الإصابة بمرض السرطان ، وتحتوي سلطة البطاط على حمض الفوليك ووظيفته في الجسم، إصلاح الحمض النووي، ومنع تكوين خلايا شاذة.

سادسًا: زيادة مناعة الجسم : ويعمل فيتامين سي في سلطة البطاطا على زيادة مقاومة الجهاز المناعي للتعرض للأمراض.