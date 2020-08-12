مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون في نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، أشجار الزيتون بعد الاعتداء على أرضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا أشجار الزيتون في قرية "جيت" قضاء نابلس، بعد سكب مادة قابلة للاشتعال.

وأوضح عيان، أن أعمدة الدخان تصاعدت من مكان الاعتداء، بعد اشتعال الاشجار.

من جانب آخر، اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بهدم مخازن وبركسات ومنزل في قرية عين شبلي شرق نابلس.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الشمال مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال اخطرت بهدم مخازن وبركسات تقدر مساحتها بـ800 متر مربع وتعود ملكيتها للمواطنين جمال خليل محمد العمري، ومازن خليل محمد العمري، ومنزل المواطن اسماعيل الغزاوي في قرية عين شبلي، بحجة أنه مبني في منطقة تحتوي على آثار.