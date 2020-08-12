ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 14:37 - 12 اغسطس 2020
مستوطنون يقطعون اشجار زيتون في الضفة (ارشيف) مستوطنون يقطعون اشجار زيتون في الضفة (ارشيف)
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، أشجار الزيتون بعد الاعتداء على أرضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا أشجار الزيتون في قرية "جيت" قضاء نابلس، بعد سكب مادة قابلة للاشتعال.

وأوضح عيان، أن أعمدة الدخان تصاعدت من مكان الاعتداء، بعد اشتعال الاشجار.

من جانب آخر، اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بهدم مخازن وبركسات ومنزل في قرية عين شبلي شرق نابلس.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الشمال مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال اخطرت بهدم مخازن وبركسات تقدر مساحتها بـ800 متر مربع وتعود ملكيتها للمواطنين جمال خليل محمد العمري، ومازن خليل محمد العمري، ومنزل المواطن اسماعيل الغزاوي في قرية عين شبلي، بحجة أنه مبني في منطقة تحتوي على آثار.

1865115b-5627-4e84-a838-b61712bf52b6

70db876d-3743-4c7f-92b3-400ac106bda1

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات