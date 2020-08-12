بالدبكة الشعبية والأهازيج ..هكذا عبر الشباب عن حقوقهم في يومهم العالمي

بالشبابة والربابة والدبكة والأهازيج الشعبية، بالزي الشعبي الفلسطيني، وقف الشباب الفلسطيني يطالب بدعم حقوقه المشروعة، التي يسلبها الاحتلال "الإسرائيلي" بانتهاكاته وعدوانه على شعبنا.

ففي اليوم الذي يحتفي فيه العالم بيوم الشباب، يقف الفلسطيني عاجزاً عن تحقيق طموحه وأحلامه بسبب إجراءات الاحتلال وعدوانه وحصاره الخانق على قطاع غزة.

تجلى ذلك، في سلسلة فعاليات نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، والهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث سلسة فعاليات لدعم حقوق الشباب الفلسطيني، على مدار يومين، تزامناً مع يوم الشباب العالمي.

فقد افتتحت معرضاً لدعم الشباب، يضم المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية الفلسطينية، فيما نظمت ندوة الحقوقية بعنوان: واقع وحقوق الشباب الفلسطيني، بالإضافة لتنظيم وقفة تضامنية: بمشاركة الفرق الفلكلورية والكشافة بالأزياء الشعبية ورسم جدارية تعبر عن واقع الشباب الفلسطيني.

وقد اختتمت الفعاليات بمؤتمر صحفي وتسليم رسالة لمدير مكتب اليونسكو ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، أمام منظمة اليونسكو.

من ناحيته، أوضح جمال سالم من الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث، أوضح أن الفعالية تأتي لإرسال رسالة أن الشعب الفلسطيني لديه فنون وتراث ، وشبابه له حقوق يجب دعمها، فدورهم كبير في الحفاظ على تراثهم.

وبين سالم، أنه سيتم تسليم رسالة عن الحصار الخانق الذي يخنق الشباب الفلسطيني، وضرورة دعم الفلسطينيين ورفع الحصار عن قطاع غزة، ليتمكن الشباب من اظهار ابداعاتهم.

زهرة أبو شعبان منسقة هيئة حشد، أوضحت أن الفعالية لتذكر العالم بحقوق الشباب الفلسطيني التي أقرتها القرارات الدولية، والحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني، خاصة من قبل الاحتلال، بالإضافة للانقسام.

وأشارت أبو شعبان إلى معاناة الشبان التي زادت بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا خاصةً مع زيادة نسبة البطالة والخريجين بلا عمل، بالتراث الشعبي للتأكيد على هوية الشعب الفلسطيني.

































































