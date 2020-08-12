إيطاليا تتبرع بمبلغ 6,8 مليون يورو لبرامج الأونروا الرئيسة وخدماتها

قدمت الحكومة الإيطالية تبرعا بمبلغ 6,8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك دعما لبرامج الوكالة الرئيسة وخدماتها والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وقد قامت صاحبة السعادة السيدة إيمانويلا سي. ديل ري نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإعلان عن هذا الالتزام خلال المؤتمر الافتراضي غير العادي للتعهدات والذي عقد يوم 23 تموز 2020.

وقال القنصل العام الإيطالي في القدس جيوسيبي فيديلي بأن "هذا التبرع يعكس الالتزام الإيطالي الثابت بدعم الأونروا من أجل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في سائر أقاليم عملياتها. إن الأونروا تظل عامل استقرار حيوي في المنطقة التي لا تزال تعاني من أزمات قديمة وحديثة على حد سواء، مثلما تبين خلال الانفجار الكارثي الأخير الذي وقع في ميناء بيروت".

من جهته، أعرب مارك لاسواوي رئيس علاقات المانحين بالأونروا عن شكره لهذا التبرع بالقول: "أود أن أعرب عن تقديري الخالص وامتناني لشعب وحكومة إيطاليا على هذا التبرع السخي الذي يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة بشكل كبير". وأضاف لاسواوي بأن "هذا التبرع المناسب وقتيا سيساعد الأونروا على مواصلة تقديم الخدمات الرئيسة للاجئي فلسطين في المنطقة، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية".

وتعد الحكومة الإيطالية مناصرا قويا للأونروا، وبلغت قيمة تبرعاتها في عام 2019 أكثر من 13 مليون يورو لدعم خدمات الوكالة الحيوية لحوالي 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط.