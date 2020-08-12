مخزن القمح في لبنان يكفي لـ4 شهور

أكد راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ان مخزونات القمح المتوفرة في لبنان تكفي حاجة السوق لمدة 4 شهور قادمة.

قالت نعمة اليوم الاربعاء 12/8/2020 "مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعا خلال أسبوعين".

وبين "الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن، وبالتالي مخزون القمح في السوق المحلية يكفي لأربعة أشهر".

وأوضح الوزير اللبناني إلى أن برنامج الغذاء العالمي "سيؤمن مشكورا 17 ألف طن من الطحين، التي ستتوزع على المناطق المنكوبة.. فلا أزمة مخزون ولا أزمة خبز".

ويشار الى ان انفجار مرفأ بيروت دمر، صوامع الحبوب التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وتستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.