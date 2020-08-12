البالونات الحارقة تُحدث حرائق كبيرة في مستوطنات الاحتلال

اندلعت منذ صباح اليوم الأربعاء 12/8/2020، حرائق كبيرة في عدد من مستوطنات الاحتلال جراء سقوط عدد من الطائرات الورقية .

وأفادت القناة 13 العبرية، أن حرائق كبيرة اجتاحت مستوطنات "زيكيم، ونتيف هعتسرا، والمجلس الإقليمي شاطئ عسقلان".

كما اندلع حريق كبير في "كيبوتس ياد مردخاي" قرب حظيرة دواجن في المجلس الإقليمي شاطئ "عسقلان".

من ناحيته، قال "إيتامار ريفيفو" رئيس المجلس الإقليمي ساحل عسقلان: "غلاف غزة يتعرض لهجوم! عشرات الآلاف من سكان الغلاف يتعرضون لهجمة غير مسبوقة بالبالونات المفخخة والحارقة، يجب على الحكومة أن تحشد أفضل العقول لوضع حل "للمقاومة" - سكان الغلاف يستحقون العيش بأمان".

جدير بالذكر، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، أحدثت دوي انفجارات عنيفة، وأنتجت أضرارًا مادية في محيط المناطق المستهدفة، فيما أغلقت حاجز "ايرز" شمال القطاع.









