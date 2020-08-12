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الصحة بغزة تُطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم
  • 11:42 - 12 اغسطس 2020
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تقارير
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أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، إن وزارته بدأت في تطبيق اجراءات وقائية أكثر تنسيقاً وترتيباً وضبطاً خلال استقبال العائدين عبر معبر رفح البري .

وأشار الى أن الطواقم الطبية في المعبر بدأت في اجراء الفحص المخبري الأولي لكافة العائدين في اطار المتابعة الصحية لهم ، والكشف عن الحالات والتعامل معها بمسار مختلف يضمن عدم المخالطة مع غيرهم من العائدين ، مؤكدا أن هذا الاجراء الجديد يضمن تحقيق أفضل لتدابير الوقاية الصحية للعائدين والمجتمع على حد سواء .

وتواصل طواقم وزارة الصحة حتى هذه الأثناء تقديم التدخلات الوقائية الصحية لكافة العائدين عبر معبر رفح في اليوم الأول من إعادة فتحه .

 

 

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