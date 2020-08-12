الصحة بغزة تُطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، إن وزارته بدأت في تطبيق اجراءات وقائية أكثر تنسيقاً وترتيباً وضبطاً خلال استقبال العائدين عبر معبر رفح البري .

وأشار الى أن الطواقم الطبية في المعبر بدأت في اجراء الفحص المخبري الأولي لكافة العائدين في اطار المتابعة الصحية لهم ، والكشف عن الحالات والتعامل معها بمسار مختلف يضمن عدم المخالطة مع غيرهم من العائدين ، مؤكدا أن هذا الاجراء الجديد يضمن تحقيق أفضل لتدابير الوقاية الصحية للعائدين والمجتمع على حد سواء .

وتواصل طواقم وزارة الصحة حتى هذه الأثناء تقديم التدخلات الوقائية الصحية لكافة العائدين عبر معبر رفح في اليوم الأول من إعادة فتحه .