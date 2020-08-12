محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ما تسمى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية ثبتت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام المجاهد ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) لمدة 4 شهور.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/07/2020م، وفور اعتقاله أعلن عن إضرابه عن الطعام، وهو يقبع حالياً في زنازين العزل الانفرادي بسجن عوفر ومازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (17) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير الأخرس ممتنع عن الطعام وفقط يشرب الماء وأيضاً ممتنع عن تناول الدواء رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الجائر بحقه لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، ويعاني حالياً من دوخة وآلام في أنحاء جسده.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سكان بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، ويعاني من ارتفاع الضغط، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر نحو خمسة أعوام.