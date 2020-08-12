أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء-انخفاض طفيف

تشهد أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاربعاء 12/8/2020 ، انخفاض طفيف وخاصة في ظل انخفاض طفيف عالمياً طرأ على سعره
اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 12/8/2020 جاءت على النحو التالي :
اسعار الذهب عيار 24 209.38 شيكل $61.43
سعر الذهب عيار 22 191.94 شيكل $56.31
اسعار الذهب عيار 21 183.21 شيكل $53.75
اسعار الذهب عيار 18 157.04 شيكل $46.07
سعر الذهب عيار 14 122.14 شيكل $35.83
سعر الذهب عيار 12 104.69 شيكل $30.72
اسعار أوقية الذهب 6,512 شيكل $1,911
اسعار جنيه الذهب 1,466 شيكل $430.03
اسعار كيلو الذهب 209,383 شيكل $61,43
سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
11 أغسطس 209.89 183.66 157.42 122.44 104.95
10 أغسطس 222.24 194.46 166.68 129.64 111.12
9 أغسطس 223.28 195.38 167.46 130.25 111.64
8 أغسطس 223.27 195.36 167.45 130.24 111.63
7 أغسطس 222.84 194.99 167.13 129.99 111.42
6 أغسطس 225.96 197.72 169.47 131.81 112.98
5 أغسطس 223.19 195.29 167.39 130.19 111.59
4 أغسطس 221.81 194.09 166.36 129.39 110.91
3 أغسطس 216.98 189.86 162.73 126.57 108.49
2 أغسطس 216.21 189.19 162.16 126.12 108.1