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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء-انخفاض طفيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:24 - 12 اغسطس 2020
الذهب الذهب
تقارير
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تشهد أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاربعاء 12/8/2020 ، انخفاض طفيف وخاصة في ظل انخفاض طفيف عالمياً طرأ على سعره 

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 12/8/2020  جاءت على النحو التالي :

اسعار الذهب عيار 24 209.38 شيكل $61.43

سعر الذهب عيار 22  191.94 شيكل $56.31

اسعار الذهب عيار 21 183.21 شيكل $53.75

اسعار الذهب عيار 18 157.04 شيكل $46.07

سعر الذهب عيار 14  122.14 شيكل $35.83

سعر الذهب عيار 12  104.69 شيكل $30.72

اسعار أوقية الذهب     6,512 شيكل  $1,911

اسعار جنيه الذهب      1,466 شيكل  $430.03

اسعار كيلو الذهب      209,383 شيكل       $61,43

سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

11 أغسطس    209.89       183.66       157.42       122.44       104.95

10 أغسطس    222.24       194.46       166.68       129.64       111.12

9 أغسطس     223.28       195.38       167.46       130.25       111.64

8 أغسطس     223.27       195.36       167.45       130.24       111.63

7 أغسطس     222.84       194.99       167.13       129.99       111.42

6 أغسطس     225.96       197.72       169.47       131.81       112.98

5 أغسطس     223.19       195.29       167.39       130.19       111.59

4 أغسطس     221.81       194.09       166.36       129.39       110.91

3 أغسطس     216.98       189.86       162.73       126.57       108.49

2 أغسطس     216.21       189.19       162.16       126.12       108.1

 

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