سعر صرف الدولار مقابل الليرة في لبنان اليوم الأربعاء 12/8/2020

يواصل اللبنانيون البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء 12/8/2020، على محركات البحث سواء في المصرف المركزي أو السوق السوداء.

وقد أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 12/8/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وتأثر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء 12/8/2020، بالأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعانيها لبنان، بعد استقالة الحكومة التي أعقبت تفجير "مرفأ بيروت" وارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي ووصولها إلى مستويات كبيرة للغاية.

وقد ارتفاع سعر الليرة إلى ارتفاع السلع والخدمات الأساسية في البلاد وأصبح المواطن في لبنان لا يستطيع تلبية احتياجاته نتيجة ارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار وذلك ارتفاع السلع والخدمات الأساسية.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في المصرف المركزي اليوم الأربعاء الموافق 12/8/2020 ارتفاعا ً ملحوظاً.

وجاء على النحو التالي: 1 (USD) دولار أمريكي = 1.520.12(LBP) ليرة اللبنانية، فيما جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة الدولار 0.00066 دولار .