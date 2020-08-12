فتح معبر رفح البري لليوم الثاني استثنائياً ودخول 503 عالق لقطاع غزة أمس

من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم الاربعاء 12/8/2020 ، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي بعد قرار فتح المعبر لثلاثة ايام لإدخال ومغادرة المواطنين العالقين وسط اجراءات وقائية مشددة.

وزارة الداخلية بغزة أعلنت دخول 503 مسافرين عالقين عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول من فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، إن العمل عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء شهد مغادرة 396 مسافراً ووصول 503 عالقين إلى قطاع غزة.

وأضاف "أبو بطيحان"، ان الأطقم المختصة واصلت العمل داخل صالات المعبر حتى ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، في تسهيل وصول العالقين.

ولفت إلى أنه جرى نقل جميع القادمين إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً، بالتنسيق الكامل مع الأطقم المختصة بوزارة الصحة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "أبو بطيحان" أن العمل في المعبر سيستمر في اليوم الثاني، الأربعاء، بنفس الآلية المتبعة في استقبال العالقين من الجانب المصري، ومغادرة المسافرين من الفئات: الجوازات المصرية، الجوازات الأجنبية، الإقامات المصرية، والحالات الطارئة من المرضى.

يذكر أنه تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام (من الثلاثاء إلى الخميس)؛ لمغادرة ووصول العالقين في الاتجاهين، بعد شهور من الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.