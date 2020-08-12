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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:07 - 12 اغسطس 2020
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تقارير
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يدخل اليوم 12 أغسطس/آب، أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير داوود أحمد محمد صبيح (49 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد فتحي ذيب عيوش (43 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن الخليل/

الأسير أحمد عفيف خليل الحلايقة (36 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير حمزة عبد ربه عبد الحميد الحلايقة (39 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في السجون الصهيونية.

 

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