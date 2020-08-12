كورونا حول العالم: الإصابات تزيد عن 20 مليون

كشفت الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن الفيروس أودى بحياة 745,927 شخصاً حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 20,525,986، تعافى منهم 13,447,901.

وعلى صعيد الدول العربية، أعلنت 20 دولة، بينها فلسطين، امس الثلاثاء، عن وفاة 199 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وتسجيل 10,080 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت أمس الثلاثاء، أكثر من 266 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,561 حالة وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بإحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الاحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء اعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من، الولايات المتحدة الاميركية (1,504 وفيات)، والبرازيل (1,242 وفاة)، والهند (835 وفاة)، والمكسيك (705 وفيات)، وكولومبيا (321 وفاة).

وأشارت الاحصاءات إلى أن الدول الخمس التي سجلت أمس اعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من، الهند (61,252 إصابة)، والبرازيل (54,923 اصابة)، والولايات المتحدة الاميركية (54,519 اصابة)، وكولومبيا (12,830 اصابة)، والأرجنتين (7,043 إصابة).