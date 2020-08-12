منشور مسيء للرسول محمد يثير حفيظة مدينة هندية ويوقع عدد من القتلى

قُتل ثلاثة اشخاص ، اليوم الأربعاء 12/8/2020، بمدينة بنجالورو جنوب الهند بعد اندلاع أعمال عنف بين الشرطة ومتظاهرين بسبب منشور مسيء للنبي محمد على فيسبوك.

مسؤول كبير في الشرطة المحلية الهندية ذكر أن الاحتجاجات العنيفة شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء.

شرطة مدينة بنجالورو ، قالت في وقت سابق إن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات للشرطة.

وقال مفوض الشرطة، كمال بانت، لمراسلي التلفزيون: "قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح.

وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.