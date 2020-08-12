خلال قصف غزة: صاروخ "إسرائيلي" يسقط "بالخطأ" في "أشكول"..!

ذكرت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 12/8/2020، أن صاروخاً "إسرائيلياً" أطلقته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية سقط على "أشكول".

ووفقاً لمصادر عبرية فقد سقط صاروخ أطلقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال قصف غزة الليلة الماضية، عن طريق الخطأ بالقرب من حظيرة في المجلس الإقليمي إشكول.

وقالت المصادر:"لحسن الحظ لم ينفجر الصاروخ، ويعمل خبراء المتفجرات في المكان لانتشاله، حيث بدأ جيش الاحتلال التحقيق في الخلل".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.