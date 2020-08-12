مدفع ليزر "اسرائيلي" على حدود قطاع غزة ..!

نصبت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" ، أمس الثلاثاء 11/8/2020 ، جهاز ليزرBlade of" Light" لإعتراض البالونات الحارقة التي يتم اطلاقها من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال ان وقالت ان الليزر هو النظام الأول من نوعه في العالم الذي أثبت بالفعل فعاليته التشغيلية ، وقد يساعد "إسرائيل" للتغلب على تهديد البالونات.

وتم تطوير الجهاز وفقا للإعلام "الاسرائيلي" بهدف الحد من خطر البالونات الحارقة من قطاع غزة من قبل شرطة حرس الحدود وإدارة تطوير الوسائل الشرطية و Optidfence في جيش الاحتلال.

وبشأن طريقة العمل ، اكد الاعلام ان النظام يتتبع البالونً ويجذبه نحو الالة ويستخدم شعاع ليزر فريدًا لتفجيره. وفي حالة الطائرات الورقية فانه يحرق أجزاء منها حتى تسقط. في العام الماضي ، عندما تم إدخال النظام.

ويشار الى انه أكثر من 60 حريقاً اندلعت في "اسرائيل" نتيجة البالونات، فيما هدد وزير جيش الاحتلال برد قاسي على القطاع اذا استمر اطلاق البالونات حتى نهاية الاسبوع.