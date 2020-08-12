حماس: لن يستمر السكوت على الحصار الخانق على شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، يؤكد مضي الاحتلال في سياساته وجرائمه، التي لن تثني شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق النضال والكفاح دفاعا عن حقوقه وحريته، ووضع حد لمعاناة غزة وحصارها.

يشار، إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، سلسلة غارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم على أن الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من " ٢" مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 14 عاماً بهدف تدمير حياة سكانه وعزلهم جغرافياً واجتماعياً وسياسياً لا يمكن القبول به أمرا واقعا، ولن يستمر السكوت عليه.

ولفت إلى أن الاستهداف المستمر لغزة، يأتي ضمن السياسة العدوانية الشاملة على كامل بلادنا فلسطين، والذي لا ينفصل عن استهداف أهلنا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام "48"مما يحتم على الكل الفلسطيني، رسميا وشعبيا وفصائليا تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمخططات الاحتلال والدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.