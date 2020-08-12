شهاب: تهديدات العدو لن تخيف شعبنا والمقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، أن المقاومة ستستمر في اتخاذ كافة الأسباب الممكنة للرد على العدوان الصهيوني، وأن تهديدات العدو لن تفلح في تخويف الشعب الفلسطيني، والضغط عليه في وقف أي شكل من أشكال المقاومة.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في تعقيب له على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن كل أشكال المقاومة حق من حقوق الشعب الفلسطيني لإجبار الاحتلال على انهاء الحصار.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت فجراً، سلسلة غارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضح شهاب، أن العدوان "الإسرائيلي" على شعبنا الفلسطيني وخاصةً في قطاع غزة

يتخذ أشكال متعددة من بينها استمرار الحصار والتضييق وكافة أشكال العدوان، بالإضافة للاعتداءات العسكرية عبر إطلاق الرصاص باتجاه المزارعين أو باتجاه المواطنين في منازلهم.

ولفت إلى الشهيدة داليا السمودي التي استشهدت الجمعة الماضية في منزلها بالخليل بالضفة المحتلة، وهي تعد الحليب لطفلتها الرضيعة.

وأكد على أن المقاومة ستستمر في اتخاذ كافة الأسباب الممكنة للرد على العدوان الصهيوني، ولن يتوقف أبداً مقاومة شعبنا، قائلاً:"الشعب الفلسطيني مصر على مواجهة العدوان، وخيار المواجهة هو خيارنا، وتهديدات العدو لن تفلح في تخويف شعبنا والضغط عليه في وقف أي شكل من أشكال المقاومة".

وذكر شهاب أن كل أشكال المقاومة حق من حقوق الشعب الفلسطيني لإجبار الاحتلال على انهاء الحصار، وأن المقاومة لن تسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك، فكل اعتداء "إسرائيلي" سترد عليه المقاومة، كما أن المقاومة ستحدد طبيعة الرد.

ونبه شهاب إلى أن واقع الحصار الذي يفرضه الاحتلال غير مقبول، أي أن العمل الشعبي المقاوم سيبقى مستمراً من أجل الضغط على الاحتلال ووضعه أمام مأزق حقيقي واسع، لارغامه على القبول في تنفيذ التفاهمات التي تم التفاهم عليها لإنهاء الحصار عن غزة.

وعن الوسطاء، قال شهاب:" لن نقبل تكرار ذرائع الاحتلال للتملص من تنفيذ التفاهمات، فخلال الفترة الماضية كان الاحتلال يحاول أن يلقي أعذاراً على مسألة "فيروس كورونا" وعدم تمكن الفرق من العمل".

وأضاف شهاب:"هذه أمور غير مقبولة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة وهو ما يجب أن يدركه كل الأطراف، وأن شعبنا من حقه أن يدافع عن حقه ونفسه بإصرار وتضحية وإرادة وعزيمة قوية، ولن نسمح للاحتلال بفرض قواعد اشتباك جديدة، وبفرض الحصار كأمر واقع يمكن التعايش معه" .