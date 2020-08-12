اعتقالات في الضفة تطال 9 مواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 12/8/2020 ، حملة اعتقالات في الضفة طالت تسعة مواطنين بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

واعتقلت قوات الاحتلال من رام الله ستة مواطنين، وهم: عزمي سفيان شريتح، وموسى لدادوة، ومحمد وشقيقه سيف لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمالًا، وعبد العزيز صبح، وجلال عبد المعز من سلواد شرقًا، وذلك عقب ان داهمت قوات الاحتلال منازل ذويهم وفتشتها.

طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة قفين، وهما: مصطفى يوسف مصطفى طعمة (40 عاما)، وعماد ابراهيم أسعد طعمة (48 عاما)، وهو أسير محرر أمضى أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد عبد الهادي شمروخ (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة.