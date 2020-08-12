ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اعتقالات في الضفة تطال 9 مواطنين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:46 - 12 اغسطس 2020
اعتقالات بالضفة اعتقالات بالضفة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 12/8/2020 ، حملة اعتقالات في الضفة طالت تسعة مواطنين بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

واعتقلت قوات الاحتلال من رام الله ستة مواطنين، وهم: عزمي سفيان شريتح، وموسى لدادوة، ومحمد وشقيقه سيف لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمالًا، وعبد العزيز صبح، وجلال عبد المعز من سلواد شرقًا، وذلك عقب ان داهمت قوات الاحتلال منازل ذويهم وفتشتها.

طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة قفين، وهما: مصطفى يوسف مصطفى طعمة (40 عاما)، وعماد ابراهيم أسعد طعمة (48 عاما)، وهو أسير محرر أمضى أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد عبد الهادي شمروخ (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات