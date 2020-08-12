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تعليق الرحلات الجوية بين الصين والامارات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:45 - 12 اغسطس 2020
الامارات الامارات
تقارير
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أعلنت هيئة الطيران الصينة اليوم الأربعاء 12/8/2020 ، تعليق رحلات كل من شركة "الاتحاد" للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا - شنغهاي لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس/ آب لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبينت إدارة الطيران المدني الصينية أن الخطوط الجوية السريلانكية ستوقف تشغيل خطها بين كولومبو وشنغهاي لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من 17 أغسطس/ آب بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بين الركاب القادمين.

وتخشى الصين وهي بؤرة تفشي الوباء من موجة إصابات جديدة تجتاح البلاد، بعد مرحلة التعافي من الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 

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