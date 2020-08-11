روسيا تكشف اسم لقاح فيروس كورونا و تتفق مع الإمارات والسعودية لإجراء تجارب

أطلقت روسيا على لقاح فيروس كورونا الذي سجلته الحكومة الثلاثاء، اسم "Sputnik V" والذي طوره معهد "غاماليا" ومقره العاصمة موسكو وقد توصلت لاتفاقيات مع الإمارات والسعودية لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فيه، حسبما ذكر رئيس صندوق الثروة السيادي في البلاد، كيريل ديميترييف، في مؤتمر صحفي.

واستلهمت موسكو الاسم من عملية إطلاق أول قمر صناعي من جانب الاتحاد السوفييتي عام 1957.

ومول صندوق الاستثمار المباشر الروسي البحوث المتعلقة بهذا اللقاح، وعقد مؤتمرا صحفيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل اللقاح.

وأكد ديميترييف أن الصندوق سيكون مسؤولا عن إنتاج اللقاح في الأسواق العالمية وقد جاءتهم طلبات للحصول على أكثر من مليار جرعة للقاح من أكثر من 20 دولة.

وقال ديميترييف: "لقد لمسنا اهتماما محترما باللقاح الروسي الذي طوره معهد غاماليا من حول العالم، وتلقينا طلبات مبدئية لأكثر من مليار جرعة من جانب أكثر من 20 دولة".

وأكد المسؤول الروسي أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستبدأ الأربعاء في روسيا كما أنه أشار إلى أن دولا أخرى حول العالم ستستضيف بعض تلك التجارب.

وأضاف رئيس الصندوق قائلا: "المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي ستجري في الخارج، لقد توصلنا لاتفاقيات مع لإجراء التجارب اللازمة للقاح غاماليا مع شركائنا في الإمارات والسعودية وعدد من الدول الأخرى".

يذكر أن "Sputnik V" أول لقاح يطور ضد فيروس كورونا حول العالم علما أن المعهد الذي أنتجه يُعتبر رائدا في مجال البحوث وقد أنشئ عام 1891 ويضم واحدا من أكثر مختبرات الفيروسات تميزا في العالم.