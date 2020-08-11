القائد النخالة يستقبل الحركة الإسلامية المجاهدة في لبنان

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله حلاق، على رأس وفد قيادي من الحركة الإسلامية المجاهدة، بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

واستعرض المجتمعون الأوضاع الفلسطينية في الداخل والخارج، والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ومخططات ومشاريع التصفية التي تعدها الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأكدوا على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لمواجهة مختلف التحديات، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددين على دور العلماء بهذا الخصوص.