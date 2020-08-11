ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت الى 171 قتيلاً ونحو 40 مفقود

أعلن وزير الصحة اللبناني المستقيل، حمد حسن، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا، بينما يقدر عدد المفقودين بنحو 40 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف جريح ومئات العوائل المشردة وخسائر مادية تقدر بنحو 15 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسن للصحفيين خلال اجتماعه مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن.

وقال حسن إن "أعداد المفقودين جراء الانفجار تقدر بنحو 30 إلى 40 شخصاً". وبخصوص جرحى الانفجار قال إن "نحو 1500 مصاب يتطلبون علاجات خاصة"، مشيراً إلى أن "120 منهم لا يزالون في العناية الفائقة".

وأكد حسن أن وزارة الصحة تسلمت من الجيش اللبناني لوائح بـ"الهبات المرتبطة بالقطاع الصحي التي وصلت من مختلف البلدان"، موضحاً أن هذه "الهبات" ستوزّع على المرافق الصحية عبر الوزارة.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة اللبنانية الثلاثاء، توقيع مرسوم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة، وقالت فيه إن الرئيس ميشال عون "وقَّع مرسوم إحالة الانفجار إلى المجلس العدلي" وفي وقت سابق، أعلن عون أن "القضاء يجب أن يكون سريعا في تحديد من المجرم ومن البريء".