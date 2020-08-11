ايران: رغم الحظر حققنا اكتفاءً ذاتياً في صنع الدبابات و المركبات الثقيلة

قال نائب قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد نوذر نعمتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة وإنتاج ناقلات الدبابات والمركبات الثقيلة.

و نقلت وكالة فارس عن العميد نوذر نعمتي في كلمته أمام حشد من المختصين المقتدرين في مركز الشهيد زرهرن: "بجهودكم أيها الشباب المؤمنون والمختصون استطعنا اليوم، تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة وإنتاج ناقلات الدبابات والمركبات الثقيلة وقطع التبعية للخارج".

وتابع لدى تفقده عددا من ناقلات الدبابات من صنع مركز الشهيد زرهرن لإنتاج وتطوير المعدات التابع للقوة البرية، أن مشروع بناء وإنتاج ناقلات الدبابات والمركبات الثقيلة من قبل المركز أدى إلى كسر احتكار إنتاج هذا المنتج.

وأردف: "يمكننا اليوم في هذه القوة أن نصنع وننتج ما هو حاجة القطاع الدفاعي وهذا إنجاز عظيم وقيم. اسعوا للوصول إلى موقع أعلى في مجال تصنيع وإنتاج مختلف الأجزاء وعدم السماح للحظر بشل قدراتنا".

وقال نوذر نعمتي للضباط والجنود، إن "عملكم يعتبر عملاً جهادياً. نحن نعيش في ظل ظروف الحظر، والتي نجحتم أنتم المختصون الشباب في تحويلها إلى فرصة واستطعتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات الثقيلة رغم ظروف الحظر".