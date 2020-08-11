هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11/8/2020

هبطت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 13 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 895 جنيهًا مقابل 908.5 جنيه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 767 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 1023 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7160 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 30.41 دولارا بنسبة 1.5%؛ ليصل إلى 1996.93 دولار في الـ11:30 صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.