وزير الصحة "الاسرائيلية": نجري محادثات للحصول على اللقاح الروسي لفيروس كورونا

قال وزير الصحة بحكومة الاحتلال، يولي يوئيل إدلشتاين، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تدرس إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال يولي يوئيل إدلشتاين خلال زيارة لمصنع سيون الطبي الذي ينتج أقنعة N95:" لقد نسقنا بالفعل مناقشات حول اللقاح الروسي، ومن الممكن الدخول في مفاوضات" للحصول عليه.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم، حيث قال أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وصرح الرئيس الروسي بأن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا، وهي بصحة طبيعية بعد اللقاح.

وأطلقت الشركة الروسية المنتجة للقاح ضد كورونا، الذي تم تسجيله يوم الثلاثاء 11 أغسطس، اسم "سبوتنيك V"

وتم اختيار هذا الاسم نظرا لما يحمله من رمزية لأن أول قمر صناعي روسي حمل اسم "سبوتنيك" وتم إطلاقه عام 1957.

واختار المختصون هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، لا تقل أهمية عن إطلاق أول قمر صناعي روسي.