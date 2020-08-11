الصحة العالمية تبحث مع روسيا عملية اعتماد اللقاح الروسي لفيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية الاعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح الروسي المكتشف حديثا ضد فيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية، والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييما صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا (COVID-19) في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".