لماذا يستخدم الناس اليد اليسرى ؟ وما نسبتهم ؟

لم يفلح العلماء حتى الآن من شرح أسباب استخدام الإنسان لليد اليسرى بشكل قاطع، لكن هناك فرضيات تم بناؤها لأكثر من 100 عام، علماً أن نسبة المستخدمين لليد اليسرى لا يتجاوز 10% من سكان الكرة الأرضية، وفق تقرير لمجلة (sciencealert).

وتشير الأدلة إلى أن سبب استخدام الانسان لليد اليسرى ذلك هو نوع من التأثير الجيني. لأن النسبة المئوية لمن يستخدمون يدهم اليسرى هي نفسها تقريباً في كل الأماكن على الكرة الأرضية.

لماذا لا يولد الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى أو اليسرى بنسب متقاربة 50:50؟

يشير بعض العلماء إلى أن السبب يكمن في التعاون الاجتماعي الذي نقوم به منذ آلاف السنين، ما أعطى حقوقا لهيمنة جهة على أخرى. بمعنى آخر، أنه عندما تكون داخل مجتمع تتشارك معه الأدوات ومساحات المعيشة فإن استخدام نفس اليد مثل باقي الأشخاص يكون هو السائد.

ويشير البعض الآخر إلى أن الأمر يتعلق بطريقة ترتيب الدماغ بين نصفيه، حيث يتحكم النصف الأيسر في الجانب الأيمن من الجسم، والنصف الأيمن في الجانب الأيسر من الجسم.

إذا استخدم الشخص النصف المخي الأيسر للتحكم في اللغة المكثفة والمهارات الحركية الدقيقة فإن التحيز يؤدي إلى سيطرة اليد اليمنى.

كما أن إحدى الفرضيات الأكثر غرابة لشرح ندرة استخدام اليد اليسى هي أن طفرة جينية في ماضينا البعيد تسببت في تحول مراكز اللغة في الدماغ البشري إلى نصف المخ الأيسر، ما تسبب في هيمنة اليد اليمنى. وعلى الرغم من أن الجينات تلعب دوراً كبيراً في تحديد تفوق إحدى اليدين، إلا أن الصورة لم تكتمل بعد.

كافح الباحثون لتحديد الجينات المسؤولة بالضبط عن زيادة فرص أن تصبح يسراوياً.

وفي عام 2019 كشف تحليل 400 ألف سجل فردي عن المناطق الجينية الأولى المرتبطة باستبداد اليدين، وكشفوا عن أربعة منها على وجه الدقة. لكن أبحاثا أخرى تشير إلى أن هناك على الأرجح عشرات الجينات التي تلعب دوراً مهماً في تحديد ما إذا كان سينتهي بك المطاف بالكتابة باليد اليمنى أو اليسرى.

علاوة على ذلك، فقد ربطت دراسات أخرى عوامل مثل مستويات هرمون الإستروجين ووضعية الولادة بمستويات متفاوتة من استخدام اليد اليسرى واليمنى. كما أنه من المرجح أن يكون للوالدين اليسراويين، أطفال يسراويون وهو تفضيل يمكن رؤيته في رحم الأم، ومع ذلك لا يزالون يميلون إلى إنجاب المزيد من الأطفال الذين يستخدمون اليد اليمنى بشكل عام.

باختصار، يبدو أن هناك الكثير من الاعتبارات قيد التنفيذ، ويواجه الباحثون صعوبة في ربطها جميعاً. هذا يعني أننا لا نستطيع أن نخبرك بالضبط عن سبب ولادتك أعسراً، ولكن من الواضح أن العلماء ما زالوا يعملون على حل هذا اللغز.