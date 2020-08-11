أقوى طريقة عمل سلطة البطاطا بالبقدونس وأبرز فوائدها الصحية

أقوى طريقة عمل سلطة البطاطا بالبقدونس ، حيث ازدادت عمليات بحث الناس على طريقة عمل سلطة البطاطا لاسيما في فصل الصيف، إذ تعتبر الوجبة لذيذة وشهية، ويفضل تناولها كافة الفئات العمرية، حيث يسهل عليهم مضغها وبلعها، في حين، حققت الوجبة رواجًا واسعًا بين الناس لقوة ولذة طعمها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا، ولا تكلف شيئًا سوى البسيط.

وفي هذه المقالة، استطعنا في وكالة فلسطين اليوم أن نوضع لحضراتكم ابرز مكونات سلطة البطاطا بالبقدونس ، مع أهم خطوات عملها في البيت وبدقائق معدودة، كما يسهل على الأشخاص الحصول على مقادير السلطة، كونها متوفرة وبكثرة في الأسواق والمحلات التجارية.

وأيضًا، في هذه المقالة، قد وضعنا لكم فوائد تناول وجبة سلطة البطاطا ، وهي ميزة تضاف إلى تلك السلطة، في حصولها على الرواج بين الناس، وتفضيل حضورها القوي على موائد الطعام.

فوائد سلطة البطاطا :

ولسطلة البطاطا، فوائد صحية جمة، ابرزها :

أولاً: تعتبر سلطة البطاطا صحة للعظام ، إذ تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لبناء العظام وزيادة مقاومتها للأمراض مثل هشاشة العظام، ومنها الكالسيوم والماغنسيوم والفسفور والحديد.

ثانيًا : تحافظ على صحة القلب ، وهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين b6، وفيتامين سي.

ثالثًا : تحسن من ضغط الدم ، وفيها نسبة من البوتاسيوم، الذي يعمل على اتساع الأوعية الدموية وتحسين تدفق وسريان الدم في الجسم.

رابعًا : تعمل سلطة البطاطا على التقليل من الالتهابات ، إذ تحتوي على عنصر الكولين ووظيفته المساهمة في نشاط الأعضاء والتعلم والمزاج، والمحافظة على الانسجة المبطنة للأغشية الخلوية.

خامسًا: تمنع الإصابة بمرض السرطان ، وتحتوي سلطة البطاط على حمض الفوليك ووظيفته في الجسم، إصلاح الحمض النووي، ومنع تكوين خلايا شاذة.

سادسًا: زيادة مناعة الجسم : ويعمل فيتامين سي في سلطة البطاطا على زيادة مقاومة الجهاز المناعي للتعرض للأمراض.

مكونات سلطة البطاطا بالبقدونس :

حبة بطاطا منسلوقة

طماطم شرائح

شوية بضل مقطع

2 فص ثوم

ملعقة زيت زيتون

حبة بيض مسلوقة

ملح

شوية بضل مقطع

ملعقة خل

بقدونس

خطوات إعداد سلطة البطاطا بالقدونس :

على المعد أن يقطع كل المكونات، ثم ندير خل و زيت زيتوم ملح و نرابي الثوم وبالقدونس و شوية باتي و سلطة جاهزة و زينت حبة بيض لبنتي باه شهية تنفتح و تاكل.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

وفي موضوع صحي عن البطاطا، وكيفية تخزينها، إنه قد لا يضر وضع بعض المنتجات في الثلاجة بصحتكم ولكنه يؤثر على طعم المكونات وقوامها.

نصائح أثناء عملية تخزين البطاطا :

عادة عندما يعود الناس من المتجر محملين بالبقالة يضعون هذه الأخيرة في الثلاجة لكي تدوم لوقت أطول ولا تهترئ. ولكن عليكم أن تعلموا أن بعض المنتجات يجب عدم وضعها في البراد.

أنتم لا تضعون الخبز في الثلاجة أليس كذلك؟ الأمر هو نفسه مع حبات البطاطا، لذا ننصح بعدم وضعها في الثلاجة.

فبحسب بعض الدراسات يمكن لوضع البطاطا في الثلاجة ان يسبب تحول النشاء إلى سكر فتصبح البطاطا حلوة الطعم. إن أفضل طريقة لحفظ البطاطا هي وضعها في مكان بارد ومظلم داخل كيس من الورق.

وفي هذه المقالة، ندعكم إلى تجنّب استخدام الأكياس البلاستيكية واترك الكيس مفتوحا ليوم واحد حتى يدخل بعض الهواء المنعش.