محافظ طوباس: التدريبات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الآهلة بالسكان خرق للمواثيق الدولية

فلسطين اليوم-جنين

اعتبر محافظ طوباس د.سامي مسلم، أن إجراء جيش الاحتلال تدريبات عسكرية في المناطق الآهلة بالسكان، جريمة حرب وخرق فاضح للمواثيق الدولية.

وقال مسلم تعقيبا على استشهاد فتى من طوباس نتيجة انفجار جسم مشبوه من مخلفات تلك التدريبات، أن إسرائيل تخرق المواثيق الدولية وميثاق جنيف الرابع الذي وقعت عليه.

وأضاف، أن استشهاد الفتى جمال فقها في منطقة يرزا، جاء نتيجة المناورات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في أنحاء محافظة طوباس التي يسيطر الاحتلال على أجزاء كبيرة منها.

وأهاب مسلم، بالمواطنين متابعة أبنائهم، والمشاركة بحملة التوعية التي يقوم بها جهاز الشرطة، والتبليغ عن أي جسم مشبوه قد يلحق الأذى بأبنائهم.

وكان المحافظ مسلم قد عاد الجريحين الآخرين الذين أصيبا بهذا الانفجار والموجودين في مستشفى رفيديا بنابلس.