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لماذا أطلقت روسيا تسمية "سبوتنيك V" على أول لقاح ضد كورونا ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:35 - 11 اغسطس 2020
فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين
تقارير
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أطلقت الشركة الروسية المنتجة للقاح ضد كورونا، الذي تم تسجيله اليوم الثلاثاء، اسم "سبوتنيك V".

وتم اختيار هذا الاسم نظرا لما يحمله من رمزية لأن أول قمر صناعي روسي حمل اسم "سبوتنيك" وتم إطلاقه عام 1957.

واختار المختصون هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، لا تقل أهمية عن إطلاق أول قمر صناعي روسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وأعرب عن أمله في يبدأ إنتاج هذا اللقاح بكميات ضخمة في المستقبل القريب.

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