الداخلية بغزة: بدء وصول العالقين عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، بدء وصول المواطنين العالقين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الداخلية في بيان مقتضب لها، أن الطواقم المختصة تقوم بالإجراءات اللازمة تمهيداً لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي.



أعلنت الجهات المختصة في حكومة غزة مساء اليوم الاثنين عن اجراءات وترتيبات جديدة لاستقبال العالقين خلال فتح معبر رفح غدًا الثلاثاء خشية من اصابتهم بفيروس كورونا وتفشيه داخل القطاع.

وأكدت الجهات المختصة وهي (وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاعلام) في مؤتمر صحفي عن اتخاذ اجراءات مشددة من بينها تدشين مركزين جديدين للحجر الصحي اضافة إلى وضع جميع المخالطين من فرق طبية وشرطية داخل الحجر الصحي وحجز الجميع لمدة 21 يومًا وفقًا للبرتوكول الخاص في القطاع.

وناشدت الجهات المختصة كافة المؤسسات الدولية والانسانية لإدخال المستلزمات والادوية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.



يُشار إلى أن السفارة الفلسطينية في القاهرة أعلنت اليوم الاثنين عن فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين ويبدأ من غدًا الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل.

سلامة معروف الناطق باسم الاعلام الحكومي في غزة أكد أن زيادة عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الدول المجاورة لقطاع غزة يُشكل تحدِ كبير للجهات الحكومية في القطاع للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

وأشار معروف إلى أن الجهات المختصة اتخذت اجراءات وترتيبات جديدة لاستقبال العالقين خشية من تفشي فيروس كورونا داخل القطاع في حال تم اصابة عدد من العائدين للقطاع.

ودعا معروف، المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا سيما بعد الاعلان عن اصابة أسيرين داخل سجون الاحتلال فيروس كورونا.

من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة اياد البزم: "نتابع كافة اجراءات السلامة الأمنية والوقائية الصحية لحماية أبناء شعبنا"، متوقعًا دخول 2000 عالق إلى غزة خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر.

وحول الاجراءات الصحية قال: "تم تدشين مركزين جديدين للحجر الصحي للعائدين من الخارج أحدهما في محافظة دير البلح والاخر في خانيونس وسيتم حجز العائدين لمدة 21 يومًا وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأشار البزم إلى أن الداخلية حولت مركز تأهيل الاصلاح المركزي في خانيونس إلى مركز للحجر الصحي إضافة إلى اعادة تأهيل المراكز الصحية السابقة لاستقبال العالقين.

ودعا، جميع العالقين العائدين إلى قطاع غزة بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وحول طبية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء أشار البزم إلى أن السفر سيكون لأربع فئات وهي:

حملة الجوازات المصرية

حملة الاقامات

حملة الجوازات الاجنبية

كشف من المرضى للحالات الطارئة

وطالب البزم جميع المسافرين إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والسلامة الصحية في الدول التي يرغبون وفي ذات الوقت أكد رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات في قطاع غزة أن الصحة ستتخذ اجراءات وقائية مهمة لحظة وصول العالقين إلى معبر رفح حتى توزيعهم على مراكز الصحة.

وأوضح العبادلة خلال المؤتمر الصحفي، بان اجراءات الصحة تتمثل بـ:

توزيع كمامات جديدة ومعقمة لجميع العائدين

اجراء فحص مبدئي للدم لجميع العائدين للكشف عن اصابتهم بفيروس كورونا ونتائج الفحص لا تتعدى الـ 10 دقائق

الحد من الاختلاط داخل المراكز الصحية

حجر المصابين داخل مراكز صحية خاصة في معبر رفح

مدة حجر العائدين 21 يومًا

وأشار العبادلة إلى أن الصحة ستصنع العائدين إلى عدد من المجموعات وهي على النحو التالي:

1/ المرضى وسيتم تقديم العلاج لهم في مستشفى الشفاء بغزة والأوروبي بخانيونس

2/ العائلات وسيتم وضعهم في مراكز خاصة وستتخذ اجراءات داخل الحجر لمنع الاختلاط

3/ الشباب العائدين من الخارج سيوضعون في مراكز خاصة لهم

وأكد العبادلة بأن وزارة الصحة في قطاع غزة تعاني من نقص كبير في المستلزمات الصحية سواء اجهزة التنفس الصناعي أو الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة في مواجهة كورونا.

وشدد على أنه لم يتم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا حتى الآن داخل قطاع غزة، متمنيًا بأن يكون عدد المصابين بالفيروس للعائدين من الخارج أقل مما تتوقعه الوزارة.بالتوجه إليها خشية من اصابتهم بفيروس كورونا.