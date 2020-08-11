غانتس يقرر عدم التصويت على مشروع قانون يضر نتنياهو

قررت كتلة أزرق أبيض التي يتزعمها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عدم التصويت على مشروع قانون سيقدم غدًا أمام الكنيست بشأن منع أي شخصية متهمة بجرائم جنائية من الترشح للانتخابات المقبلة وتولي رئاسة الوزراء، في قانون يستهدف بالأساس بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة حاليًا.

ووفقاً للقناة العبرية 12 ، فإن قرار عدم التصويت اتخذ بالإجماع داخل كتلة أزرق - أبيض، لمنع تفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي.

وسيقدم مشروع القانون زعيم المعارضة يائير لابيد.

وكان رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار، حذر من دعم حزب أزرق - أبيض، للقانون والذي سيتسبب بالتوجه إلى انتخابات.