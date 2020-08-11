طريقة عمل سلطة البطاطا الصيفية في البيت ، إذ اشتهرت وجبة البطاطا الصيفية بطعمها الشهي واللذيذ، إضافة إلى رائحتها النافذة في البيت، حيثُ يعتبر تحضيرها من الوجبات السريعة، كما وأنها استطاعت أن تغزو كافة البيوت، خاصة في الدول العربية.

وركزت وكالة فلسطين اليوم، في هذه المقالة، على توفير مكونات سلطة البطاطا ، وخطوات اعدادها في البيت، دون أي جهد إضافي، فيما يعد احضارها سهلة وبسيطة جدًا، ويمكن لجميع الفئات العمرية، تناول سلطة البطاطا، كما أنها سهلة المضغ والبلغ.

أما عن مقادير وجبة سلطة البطاطا الصيفية، فهي متوفرة في جميع الأسواق المحلات التجارية، إذ عليك توفيرها واتباع خطوات صناعتها الموجودة في أسفل المقالة.

وفي البداية سنبدأ في ابرز مكونات سلطة البطاطا.

مكونات سلطة البطاطا الصيفية :

حبة بطاطا منسلوقة

طماطم شرائح

شوية بضل مقطع

2 فص ثوم

ملعقة زيت زيتون

حبة بيض مسلوقة

ملح

شوية بضل مقطع

ملعقة خل

خطوات صناعة سلطة البطاطا :

على المعد ان يقطع كل المكونات، ثم ندير خل و زيت زيتوم ملح و نرابي الثوم و شوية باتي و سلطة جاهزة و زينت حبة بيض لبنتي باه شهية تنفتح و تاكل.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

وفي موضوع صحي عن البطاطا، وكيفية تخزينها، إنه قد لا يضر وضع بعض المنتجات في الثلاجة بصحتكم ولكنه يؤثر على طعم المكونات وقوامها.

نصائح أثناء عملية تخزين البطاطا :

عادة عندما يعود الناس من المتجر محملين بالبقالة يضعون هذه الأخيرة في الثلاجة لكي تدوم لوقت أطول ولا تهترئ. ولكن عليكم أن تعلموا أن بعض المنتجات يجب عدم وضعها في البراد.

أنتم لا تضعون الخبز في الثلاجة أليس كذلك؟ الأمر هو نفسه مع حبات البطاطا، لذا ننصح بعدم وضعها في الثلاجة.

فبحسب بعض الدراسات يمكن لوضع البطاطا في الثلاجة ان يسبب تحول النشاء إلى سكر فتصبح البطاطا حلوة الطعم. إن أفضل طريقة لحفظ البطاطا هي وضعها في مكان بارد ومظلم داخل كيس من الورق.

وفي هذه المقالة، ندعكم إلى تجنّب استخدام الأكياس البلاستيكية واترك الكيس مفتوحا ليوم واحد حتى يدخل بعض الهواء المنعش.