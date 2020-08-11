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3 إصابات جراء إطلاق البحرية اليونانية النار على زورق في البحر المتوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:07 - 11 اغسطس 2020
سفن يونانية في البحر المتوسط (تعبيرية) سفن يونانية في البحر المتوسط (تعبيرية)
تقارير
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أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق البحرية اليونانية النار على زورق تركي في البحر المتوسط.

من جهته، أعلن خفر السواحل التركي، إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة، وهم مواطنان تركيان ومواطن سوري.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان السلطات التركية ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس/ آب الجاري، وهو ما اغضب اليونان باعتباره اختراق لسيادتها، في وقت، لم يتوصلا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

وأكدت السلطات البحرية اليونانية، أنها أعدت السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط، وفق ما ذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية.

وكانت ثلاثة طائرات حربية تركية، قد اخترقت الأسبوع الماضي، الأجواء اليونانية، ما اعتبرته أثينا انتهاكًا صارخًا لسيادتها وللقوانين الدولية.

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