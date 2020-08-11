إصابة جندي إسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب جندي إسرائيلي بجراح، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولته إطفاء حريق اندلع في مناطق "غلاف غزة".

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن جنديًا أصيب أثناء مشاركته في اطفاء حريق نشب في أحراش في منطقة "كيسوفيم" المحاذية لقطاع غزة، مشيرةً إلى أن حالته متوسطة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، باندلاع حرائق جديدة في مناطق "غلاف غزة"، في حين، زعمت أن الحرائق اندلعت بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.

وأوضحت القناة السابعة العبرية، أن سبعة حرائق اندلعت منذُ صباح الباكر، منها: في غابة "بئيري ومنطقة كيسوفيم" القريبتان من قطاع غزة، جراء سقوط بالونات حارقة.

في حين، علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الحرائق، وقال: "الفصائل المسلحة في غزة ستدفع ثمن باهظ".

وذكر موقع "حدشوت بتاخون سديه" العبري، أن حريق اندلع في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة.

وأشار موقع 0404 العبري، إلى أن البالونات الحارقة تسببت باندلاع حريق خلال الليل في قاعدة "عوفريت" بالقرب من القدس المحتلة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لـ 0404، أن الجنود في القاعدة أفادوا برؤية بالونات حارقة في الهواء وبعد ذلك مباشرة سقطت البالونات وتسببت باندلاع حريق.

أمس، أفاد الإعلام العبري، باندلاع عدة حرائق في مناطق "غلاف غزة"، وزعمت أنه ناجم عن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن 20 حريقا اندلع خلال اليوم في "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة، منها 12 في المجلس الإقليمي اشكول، وحريق في (كبوتس إيرز) شمال غزة، ثلاثة في مناطق بنحال عوز شرق القطاع.

ومن جهته، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن النيران التهمت حوالي 400 دونم في (كيبوتس بئيري) بفعل بالونات حارقة.

وذكر سماع أصوات انفجار فوق سماء مستوطنة سديروت ونيتفوت، المحاذيتان لقطاع غزة، بعد إطلاق بالونات متفجرة، نحو الغلاف.

وأكد جيش الاحتلال، أمس، اندلاع حرائق كبيرة في المناطق القريبة من السلك الفاصل مع القطاع، والتي ألتهمت مساحة تقدر بمئات الدونمات، بفعل بالونات، وفق زعمه.

وأعلن الاحتلال، قصف مرصد تابع للضبط الميداني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بقذيفة، دون وقوع إصابات.