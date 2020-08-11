طريقة اعداد المفتول

المفتول هي أحد الأطباق المفضلة للشعب الفلسطيني، وتفخر العائلات عن تقديم الولائم والعزائم بصناعة المفتول لما له من قيمة عليا لدى الشارع الفلسطيني، والذي يتكون من الدقيق وتحويله لحبيبات صغيرة تعد يدوياً في المنزل أو اوتوماتيكياً.

ونظراً لأهمية المفتول، فدرجت عائلات على اعتباره مصدر دخل، وقامت باعداده بالبيت وبيعه في المحال التجارية، وتطورت الفكرة الى اعداده بالمكاينات من قبل مصانع مختصة في هذا المجال.

ورغم تنوع انواع المفتول، ما بين المفتول المغربي والمقدسي والغزي ... إلا أن المواطن الفلسطيني يفضل المفتول الذي اعتاد عليه وهو المفتول المعدود من القمع في المنزل، بينما شريحة كبيرة من العائدين لفلسطين من المغرب العربي يفضلون المفتول المغربي.

ونظراً لأهمية هذه الأكلة الشعبية حرصنا في وكالة فلسطين اليوم على تقديم آلية وطريقة اعداد المفتول في المنزل على النحو الآتي:

المكوّنات:

كيلو غرام مفتول طازج أو مجمد (تركه خارج الثلاجة عدة ساعات إلى أن يذوب).

كيلو غرام بصل مقطع شرائح.

خمسمئة غرام حمص ناشف حب.

ثلاث دجاجات كاملة.

مكوّنات

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

التتبيلة ورقة غار.

ملعقتان كبيرتان كمون مطحون.

ملعقة كبيرة مطحونة من كلٍّ من: قرفة، هال، بهارات مشكلة، كراوية.

ملح -حسب الذوق.

ملعقتان صغيرتان فلفل أسود مطحون.

ربع كوب زيت زيتون. كربونات.

بصل أخضر.

ثلث كوب سمنة أو أكثر -حسب الذوق-.

طريقة التحضير:

تقطيع كل دجاجة إلى أربعة أجزاء، وتنظيفها، ونزع الجلد فقط دون العظم. غسل الحمص، ونقعه في ماء بارد مدّةيوم كامل، ثمّ تصفيته، ووضع مقدار ملعقة كبيرة من الكربونات فوقه، وتقليبه، وتركه مدّة نصف ساعة.

سلق الحمص إلى أن ينضج، وإزالة الرغوة التي تظهر على الوجه.

تتبيل الدجاج بالقليل من الخل والبهارات المشكلة والفلفل الأسود، وذلك قبل عدة ساعات.

سلق الدجاج، ثمّ وضع البصل والكراوية، والقرفة المطحونة والهيل المطحون، والبهارات المشكلة والغار، والفلفل الأسود والكمون، والملح فوقه، وذلك بعد إزالة الزفرة التي تظهر على الوجه، وترك الدجاج إلى أن ينضج.

وضع كمية من مرق الدجاج في وعاء واسع، ووضع مصفاة واسعة على الوعاء، بحيث يمكن تثبيتها فوقه.

إضافة ماء مغلي للمرق في حال لم يكن كافياً لطهي المفتول.

إذابة ملعقة كبيرة من السمنة، ثمّ وضع المفتول وملعقة كبيرة زيت زيتون فوقها، وتحريك المكوّنات معاً.

وضع المفتول في المصفاة، وتغطيته بشكل جيد بمنديل مطبخ رطب، أو تحضير عجينة من الطحين والماء، إلى أن تصبح متماسكة، وجعلها بشكل حبل عريض، ويتم لفه وتثبيته بين المصفاة والقدر، حتّى يمنع خروج البخار.

ترك المفتول على النار مدّة ربع ساعة تقريباً، حتّى يتفتح المفتول من البخار.

وضع السمنة والزيت، والبصل وذرة ملح، في وعاء على النار، والتحريك إلى أن يذبل البصل تماماً. وضع الدجاج والحمص فوق المرق، وتركه يغلي على نار خفيفة مدّة ربع ساعة.

وضع المفتول والسمنة في وعاء على النار، والتحريك لدقائق عدة، ثمّ وضع مقدار أربعة أكواب من المرق و كمية قليلة من الحمص، وتركه حلى يتفلفل مدّة ثلث ساعة تقريباً.

فرد المفتول في وعاء واسع، ووضع قطع الدجاج فوقه، وتقديمه مع وعاء من المرق.

تقديم بصل أخضر وعصير ليمون، وفجل منقوع في الماء ومُصفّى مع المفتول.