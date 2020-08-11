تعرف على طريقة عمل مشروب القرفة الساخن وفوائده الصحة

في هذه المقالة، سنتعرف سويًا على طريقة عمل مشروب القرفة الساخن ، بعدما سجل موقع جوجل على الانترنت تزايد طلبات الناس في الحصول على طريقة عمل القرفة في البيت، إذ يعتبر المشروب رائجًا لدى الكثيرين لاسيما أنه يعزز من صحة الانسان وصمام أمام في مكافحة الامراض.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم على توفير خطوات عمل مشروب القرفة الساخن ، إذ استطاع المشروب أن ينافس المشروبات الأخرى في قوى الطعم ، إضافة إلى ميزته الصحية، باعتباره صيدلية تكافح الامراض وتحمي الجسم من الإصابة بعدوى الفيروسات والبكتيريا.

وعن طريقة عمل القرفة ، تعتبر خطوات اعداده سهلة وبسيطة جدًا، ويمكن لاي شخص حفظ الخطوات بسرعة، وتطبيقها بشكل الصحيح في المنزل، دون أي جهد إضافي.

وأما مكونات المشروب، فهي متوفر وبكثرة في كافة المحلات التجارية والأسواق والسوبر ماركت، كما نتمنى لكم شرابًا هنيئًا.

فوائد صحية لمشروب القرفة :

أولاً: ويعمل القرفة على الوقاية من السرطان، ويقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية، إذ تحتوي القرفة على انزيمات التي تلعب دورا هاما في تسهيل انقسام الخلايا ومصدر جيد جدا من الكالسيوم والألياف.

ثانيًا: ينظم مشروب القرفة، مستوى السكر في الدم، وأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذي تولى 1 بأن 3 أو 6 غرامات من القرفة في شكل حبوب منع الحمل يوميا لمدة 40 أيام في خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 18 إلى 29٪.

ثالثًا: يقلل مشروب القرفة من الكوليسترول، سبب احتوائه على الكالسيوم والألياف في القرفة.

رابعًا: يحسن وظيفة الادراك، وبمثابة منبه للعقل، ويعمل على تحسين الذاكرة.

خامسًا: يحسن الدورة الدموية، ومشروب القرفة يحتوي على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين.

سادسًا: ويعتبر مشروب القرفة، مضاد لالتهاب المفاصل، حيثُ يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل.

سابعًا: مضادة للفطريات والبكتيريا، وتفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء.

ثامنًا: علاج مشاكل الجهاز التنفسي، ويعالج مشروب القرفة نزلات البرد المعتادة أو الشديدة.

تاسعًا: يساعد على عملية الهضم، وهو فعال جدا لتحسين الهضم، ويقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي. وغالبا ما يشار إليها باسم المنشط الهضمي.

عاشرًا: يخفف من وجع الطمث، خاصة النساء.

حادي عشر: يعالج وجع الأسنان

ثاني عشر: يساعد مشروب القرفة على تقوية جهاز المناعة والقضاء على التعب وزيادة طول العمر للفرد.

ثالث عشر: يزيل رائحة الفم الكريهة، لاسيما مزيج من العسل ومسحوق القرفة.

رابع عشر: يقلل من التهابات المسالك البولية، خامسًا عشر: علاج للصداع.

خطوات عمل مشروب القرفة :

أولاً ضع الماء في ابريق ونضيف اليه عود القرفة ونتركها تغلي ع نار عالية لمدة 10 دقائق

ثانيًا: خفض النار عليه واضف القرفة المطحونة واتركها لمدة 10 دقائق ومن ثم نسكبه في كاسات.