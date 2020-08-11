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إصابة شاب بعد اعتداء المستوطنين عليه في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 14:17 - 11 اغسطس 2020
مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة (ارشيف) مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة (ارشيف)
تقارير
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أصيب شاب فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، بجراح، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين عليه في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بكسر بالقدم، إثر الاعتداء عليه بالضرب من المستوطنين أثناء عمله في أرضه بمنطقة "حوارة" جنوب نابلس.

وأوضح الهلال، أن طواقمهما نقلت الجريح إلى المستشفى.

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة، ازدادت حجم اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، في كافة انحاء الضفة المحتلة، من ضرب وتكسير الممتلكات وكتابة شعارات عنصرية وحرق الأشجار، وكل ذلك بحماية القوات الإسرائيلية، وبدعم من حكومة نتنياهو.

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